希拉里提议向美国最富群体征收“附加税”

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透新罕布什尔州曼彻斯特1月11日（记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里周一表示，建议向年收入超过500万美元的最富裕纳税人群体增税4%。
希拉里竞选团队的一名成员称，这项针对占美国人口0.02%的最富裕群体的所谓“附加税”，在接下来的十年会带来1,500亿美元的税收。
在上月的竞选活动中，希拉里承诺支持建立“巴菲特规则”（Buffett rule），“股神”巴菲特参加了当时的竞选活动。“巴菲特规则”提议对年收入超过100万美元的群体实施至少30%的税率。
“我想更进一步，对百万富翁征收合理比例的附加税，这是因为目前我们在这方面落后了，我们需要让富人及企业付他们该付的那份钱，这样我就能履行我的承诺：我不会对中产阶级增税。”希拉里周一在爱荷华州的一个竞选活动中称。
希拉里的竞选团队称，希拉里将在本周晚些时候发布更多的税收提议，旨在“确保富人付他们该付的那份钱”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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