美国务院首次承认希拉里电邮涉最高机密 将不予以公开

路透华盛顿1月29日（记者 Arshad Mohammed/Jonathan Allen） - 美国国务院周五首次承认，情报官员关于希拉里担任国务卿期间通过私人服务器处理的至少22封电邮中含有一些政府最高机密的说法是正确的。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，希拉里当时处理的七组电邮、共计22封单独邮件将不对外公布，因为这些邮件中的信息被归类为最高安全级别的“最高机密”。

“这些文件在发送时没有被标注归类。”柯比称。他还称，至于希拉里在纽约家中通过一个服务器上的私人电邮帐号clintonemail.com发送邮件时这些信息是否已被归类一事，美国国务院正在进行调查。

美国国务院与情报部门关于希拉里电邮内容的争议持续已有至少五个月。美国国务院起初表示，希拉里的电邮中可能含有一些通过非涉密渠道获得的信息。

希拉里的竞选团队称，美国国务院的决定是“官场内斗”和“过度保密横行”的结果，应当公开这些电邮。

已公开的逾1,300封电邮中的部分信息已被屏蔽，包括外国领导人及政府官员私下交流的看法，美国国务院称这是因为相关信息被归档。但将成组电邮不予公开尚属首次。（完）