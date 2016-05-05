希拉里表示特朗普难以预测 称美国不应冒险选择不可靠的候选人

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透华盛顿5月4日 - 美国民主党总统参选人希拉里周三迅速将矛头对准共和党的“推定”候选人特朗普，称美国不应冒险选择一位不可靠的候选人。
“他是难以预测的危险人物，潜伏着风险”希拉里接受美国有线电视新闻网（CNN）采访称。采访中，希拉里提及特朗普的各种观点，包括他声称的气候变化是中国制造的骗局。
希拉里称，特朗普必须在11月8日的大选前提出政策细节，并批评他在核武器和堕胎等议题上的立场。
“他作出了这些宏大的声明与重大的指控，”希拉里说道。“当你竞选总统的某个节点，你真的必须具体一点。你必须告诉人们你要做什么，以及你要如何做。”
希拉里周二在印第安纳州初选败于桑德斯，但她领先后者逾800个代表名额，拿下党内提名仍看似稳操胜券。特朗普周二在印第安纳州的大捷促使其对手退选，令他成为共和党可推定的候选人。
被问及是否准备好迎战特朗普时，希拉里笑着说：“哦，得了吧。”
“对我来说这是一个经典案例：一个傲慢自大、恃强凌弱的家伙将所有共和党（对手）淘汰出局，因为他们慌乱了。”她说道。
希拉里称，她知道如何在竞选中应对特朗普，并批评特朗普的共和党对手。
“他们不知道如何对付他，”希拉里说道。“他们没法在那些议题上对抗他，因为他们基本上与他观点一致。而且他们不知道如何反击。”
被问及双方若对决会达到何种“焦土作战”的程度时，希拉里说道：“你知道的，决定这种程度的是他……在竞选中侮辱人们、贬低女性与残疾人、谈论将穆斯林从这个国家驱逐出去的是他。一直进行那种非常消极的、激进的、横行霸道的竞选活动的，也是他。”
“我将保持我现在的竞选活动风格。”她说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。