希拉里表示特朗普难以预测 称美国不应冒险选择不可靠的候选人

路透华盛顿5月4日 - 美国民主党总统参选人希拉里周三迅速将矛头对准共和党的“推定”候选人特朗普，称美国不应冒险选择一位不可靠的候选人。

“他是难以预测的危险人物，潜伏着风险”希拉里接受美国有线电视新闻网（CNN）采访称。采访中，希拉里提及特朗普的各种观点，包括他声称的气候变化是中国制造的骗局。

希拉里称，特朗普必须在11月8日的大选前提出政策细节，并批评他在核武器和堕胎等议题上的立场。

“他作出了这些宏大的声明与重大的指控，”希拉里说道。“当你竞选总统的某个节点，你真的必须具体一点。你必须告诉人们你要做什么，以及你要如何做。”

希拉里周二在印第安纳州初选败于桑德斯，但她领先后者逾800个代表名额，拿下党内提名仍看似稳操胜券。特朗普周二在印第安纳州的大捷促使其对手退选，令他成为共和党可推定的候选人。

被问及是否准备好迎战特朗普时，希拉里笑着说：“哦，得了吧。”

“对我来说这是一个经典案例：一个傲慢自大、恃强凌弱的家伙将所有共和党（对手）淘汰出局，因为他们慌乱了。”她说道。

希拉里称，她知道如何在竞选中应对特朗普，并批评特朗普的共和党对手。

“他们不知道如何对付他，”希拉里说道。“他们没法在那些议题上对抗他，因为他们基本上与他观点一致。而且他们不知道如何反击。”

被问及双方若对决会达到何种“焦土作战”的程度时，希拉里说道：“你知道的，决定这种程度的是他……在竞选中侮辱人们、贬低女性与残疾人、谈论将穆斯林从这个国家驱逐出去的是他。一直进行那种非常消极的、激进的、横行霸道的竞选活动的，也是他。”

“我将保持我现在的竞选活动风格。”她说道。（完）