收入高纳税率低 希拉里再向对冲基金经理开火

重温稿-美国股市：逾50年来首次在新总统入主白宫首日以上涨作收
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
(本文由路透中文网编译提供)
路透爱荷华州梅森市 （记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里周一再向对冲基金经理开火，抨击他们收入远高于普通美国人，纳税率却较低。希拉里因自身的高收入已身处舆论焦点。
在爱荷华州的一个小型集会上，希拉里向大约60名支持者称，实际情形是受益者仍是那些首席执行官和对冲基金经理等顶层人士。
“实际上，不久前我听闻了一个数据，对我的冲击真的很大。前25名基金经理加起来的收入超过了全美所有幼儿园教师的收入之和，”她说道。
希拉里此前曾将对冲基金经理作为收入不平等的例子进行抨击，称她希望结束收入不平等状况。
近日，有媒体报导称，克林顿夫妇2014年1月以来收入至少达3,000万美元，包括约100次演讲所带来的逾2,500万美元报酬。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透纽约1月20日 - 美国股市周五收高，市场普遍小幅上涨。特朗普今日宣誓就任美国总统，这是美股逾50年来首次在新总统入主白宫第一天以上涨作收。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 94 1月24日(二) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 -- 52.4 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.6% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 顺差2,700 顺差1,5