希拉里指责中国窃取美国商业机密和政府信息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透7月4日 - 美国民主党总统候选人希拉里周六指责中国窃取美国的商业机密和“大量政府信息”，并企图“入侵美国所有一切不移动的东西”。
希拉里此番言论似乎远比奥巴马政府通常所用的对华言辞强硬。
希拉里在新罕布什尔州的竞选活动上发表演讲，称她希望看到中国的和平崛起。
“但是我们也必须保持充分警惕，中国的军事力量正在迅速壮大，中国正在建设军事设施，这再次威胁到与美国有协定的国家，比如菲律宾，因为中国正在争议领土上进行建设，”希拉里说道。
“中国也正在试图入侵美国所有一切不移动的东西。从防务承包商窃取商业机密……窃取大量政府信息，这一切都是为了寻求获得优势，”她说道。
被问及希拉里的言论时，白宫的一名官员拒绝评论。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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