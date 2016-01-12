希拉里提议向美国最富群体征收“附加税”

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路透新罕布什尔州曼彻斯特1月11日（记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里周一表示，建议向年收入超过500万美元的最富裕纳税人群体增税4%。

希拉里竞选团队的一名成员称，这项针对占美国人口0.02%的最富裕群体的所谓“附加税”，在接下来的10年会带来1,500亿美元的税收。

在上月的竞选活动中，希拉里承诺支持建立“巴菲特规则”（Buffett rule），“股神”巴菲特参加了当时的竞选活动。“巴菲特规则”提议对年收入超过100万美元的群体实施至少30%的税率。

“我想更进一步，对百万富翁征收合理比例的附加税，这是因为目前我们在这方面落后了，我们需要让富人及企业付他们该付的那份钱，这样我就能履行我的承诺：我不会对中产阶级增税。”希拉里周一在爱荷华州的一个竞选活动中称。

希拉里的竞选团队称，希拉里将在本周晚些时候发布更多的税收提议，旨在“确保富人付他们该付的那份钱”。（完）