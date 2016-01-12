希拉里提议向美国最富群体征收“附加税”

日本个股：东芝启动出售晶片业务部份股权的程序--共同社
路透东京1月20日 - 日本共同社报导，东芝 已展开出售快闪记忆体(闪存)业务少数股权的程序。在该公司美国核业务面临超预期减记 之际，出售盈利的闪存业务股权预计可带来数十亿美元收入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新罕布什尔州曼彻斯特1月11日（记者 Amanda Becker） - 美国民主党总统参选人希拉里周一表示，建议向年收入超过500万美元的最富裕纳税人群体增税4%。
希拉里竞选团队的一名成员称，这项针对占美国人口0.02%的最富裕群体的所谓“附加税”，在接下来的10年会带来1,500亿美元的税收。
在上月的竞选活动中，希拉里承诺支持建立“巴菲特规则”（Buffett rule），“股神”巴菲特参加了当时的竞选活动。“巴菲特规则”提议对年收入超过100万美元的群体实施至少30%的税率。
“我想更进一步，对百万富翁征收合理比例的附加税，这是因为目前我们在这方面落后了，我们需要让富人及企业付他们该付的那份钱，这样我就能履行我的承诺：我不会对中产阶级增税。”希拉里周一在爱荷华州的一个竞选活动中称。
希拉里的竞选团队称，希拉里将在本周晚些时候发布更多的税收提议，旨在“确保富人付他们该付的那份钱”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本共同社报导，东芝 已展开出售快闪记忆体(闪存)业务少数股权的程序。在该公司美国核业务面临超预期减记 之际，出售盈利的闪存业务股权预计可带来数十亿美元收入。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。