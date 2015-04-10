希拉里预计最早本周末宣布参加2016年总统竞选

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月9日 （记者 Steve Holland） - 希拉里预计最早本周末宣布争夺美国民主党总统候选人提名。希拉里在民主党内没有太多竞争对手，但需为总统大选之役做好组织准备。

希拉里圈子里的多位消息人士称，预计希拉里将很快宣布参选消息，但却没有证实《纽约每日新闻》有关希拉里将于周日宣布参选的报导。

希拉里可能将通过社交媒体公布参选消息。希拉里对数字化沟通的重视旨在拉近与年轻选民的距离。

2008年希拉里在总统竞选中败给奥巴马，部分是因奥巴马巧妙运用社交媒体，提升关注度，并通过小额捐款的方式筹集了大量竞选资金。

希拉里的竞选活动预计将专注于拉近与普通民众的距离。希拉里在奥巴马第一任期担任美国国务卿，四年中忙于外事，与普通美国民众的日常接触有限。

希拉里是民主党总统候选人提名的最强劲人选，面临的党内竞争很小。

但希拉里最大的障碍或将是克服自身公众形象问题。

希拉里因“邮件门”事件被指责在机密信息管理上不透明，她仍受此困扰。