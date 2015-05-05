克林顿为慈善活动辩护 称不会放弃收费演讲

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路透华盛顿5月4日（记者 Steve Holland/Susan Heavey） - 美国前总统克林顿周一称，他会继续进行付费演讲活动，而当下忙于总统竞选活动的希拉里正面临接受外国捐款的批评。

克林顿称，如果希拉里当选总统，他可能会考虑在克林顿基金会退居幕后或担任“具较少执行责任的职务”。克林顿夫妇的政敌指责克林顿基金会为从事捐赠及海外慈善活动接受外国政府捐款。

“我得支付我们的账单，”克林顿被问及其演讲活动时从肯尼亚对NBC News说，克林顿一场演讲的收费有时超过50万美元，该采访内容是在周末录制的。“我们尽全力进行审查（捐款），我也曾拒绝过许多捐款。如果我认为有不对劲的地方，就不会接受。”

克林顿决定站出来就克林顿基金会发表谈话，表明他对稳固希拉里的总统竞选活动感到关切。希拉里的竞选活动近几周遭到冲击。

克林顿基金会接受外国捐款，希拉里担任国务卿期间的工作是否受到相关捐款的影响，对这些问题的质疑影响到希拉里的总统竞选活动。

“至于接受捐款以影响任何美国政府的政策，我们从未做过任何明知不适当的事情，我对这一点没有丝毫疑问，”克林顿说。“那种事情没有发生过。”