希拉里将发表参选以来首次重大政策演讲 聚焦薪酬问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月13日 （记者 Alistair Bell） - 美国民主党总统参选人希拉里周一将发表参加总统竞选以来的首次重大政策演讲，将把为“美国普通大众”争取更高的薪酬作为核心。

她的竞选团队称，希拉里将主张确保中产阶级的薪酬与高管薪酬及企业利润一起稳定增长是我们这个时代的决定性经济挑战。

希拉里关注着佛蒙特州参议员伯尼·桑德斯支持率的提升，她将在纽约新学院大学举行的演讲中展示她的经济设想。桑德斯是一名社会主义者，也正在寻求民主党总统候选人提名。

希拉里将在未来几周内的一系列演讲中进行细节阐述，而民主党人正在寻求希拉里在增加最低工资、普及学前教育和投资基础设施方面的计划的更多细节。

希拉里细化经济政策，可以转移外界对拖累她支持率的事件的关注，譬如围绕她“私邮公用”产生的争议。

“我认为总统竞选活动中实质内容是她的朋友，因为她具有广泛的经历，有作为务实人士的公信力。深思熟虑和创新性的提案将帮助她，”民主党战略家比尔·卡里克（Bill Carrick）说道。

随着希拉里竞选活动的推进，华尔街将密切关注她的演讲，以观察是否有迹象表明她将呼吁采取更严峻的金融监管。（完）