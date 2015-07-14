希拉里对华尔街放狠话 宣称将强化金融监管

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约7月13日（记者 Luciana Lopez/Jonathan Allen） - 美国总统大选民主党参选人希拉里周一表明自己对华尔街的严格立场，宣称要对金融行业加强监管，并对“影子银行”的严重风险发出警告。

在针对明年大选首次发表的重要经济政策讲话中，希拉里言之凿凿地指出了金融机构的问题，承诺缩小收入差距并推动普通美国民众的薪资增长。

希拉里在讲话中并未如一些自由民主党人士寻求的那样呼吁拆解大银行。希拉里的经济顾问布兰德（Alan Blinder）告诉路透，希拉里没有计划重启1930年度通过的格拉斯-斯蒂格尔法案(Glass-Steagall Act)，不会呼吁将商业银行业务从投资业务中拆分开来。

但是，希拉里表示，如果自己在明年11月当选美国总统，将任命严格的监管者，确保金融企业绝不会再肆意实施引发2008年银行业倒闭风潮的危险行为。

希拉里列举了一系列办法，用以改变美国大公司的运作方式。她表示，银行不能“大到不能倒”。

她还提出鼓励企业与员工分享获利的计划，确保股票回购并非仅被用于快速提振股价。她表示将宣布改革资本利得税的方案，让长期投资而非快速交易获得回报。

希拉里还暗示将采取严格监管措施，消除对冲基金、高频交易以及非银行金融机构等领域存在的风险。她称这些方面是“如此之多疏于监管的新实体类型”。

希拉里还将为普通美国民众争取提高工资作为自己经济议题的中心，不过她在讲话中并未提出具体的政策计划。

“我们成功的措施必须与普通劳动者家庭收入增长的程度相关，而不仅仅是那些成功的CEO和货币经理人，”她说道。