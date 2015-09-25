美国家安全局长称希拉里“私邮公用”可能给外国情报机构机会

加拿大股市：触及两周高位，因资源股和金融股上涨
路透多伦多1月20日 - 加拿大股市主要股指周五升至两周高位，资源股因商品价格走强而攀升，与金融股一起领涨大盘。在特朗普宣誓成为美国总统后，北美自由贸易协定(NAFTA)前景不确定性上升，但投资者没有作反应。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月24日 - 美国国家安全局局长迈克尔·罗杰斯周四称，若俄罗斯或伊朗的外长“私邮公用”，可能给情报机构提供机会。
罗杰斯在参议院有关希拉里“私邮公用”的一次听证会上回答问题时作出了上述评论。
“从外国情报机构的角度来看，那提供了机会，”罗杰斯告诉参议员们。
听证会上，共和党参议员汤姆·卡顿（Tom Cotton）向罗杰斯提出了一系列与希拉里“私邮公用”有关的问题。
罗杰斯称，他不想被卷入“私邮公用”一事，但卡顿称他想听听罗杰斯的“专业意见”。
卡顿问罗杰斯，（美国）总统高级顾问的通讯--甚至包括那些不是机密的通讯，是否是外国情报机构的首要关注对象。
“是的，”罗杰斯答道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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