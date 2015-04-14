希拉里竞选第一把火 炮轰CEO薪酬过高

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿/纽约/爱荷华州得梅因4月13日 （记者 Caren Bohan/Emily Flitter/Amanda Becker） - 希拉里面临美国民主党内左翼要求她积极应对收入不平等问题的强烈呼声，她在一封给支持者们的电邮中，对一些企业高管的高薪表达关切。 周日宣布参加总统竞选的希拉里传递民粹主义讯号，称美国家庭仍面临财务困境之际，企业执行长的平均收入却是工薪阶层平均收入的300倍左右。

通常竞选活动都严格地照本宣科，很少有令人意外的情况，而希拉里此番言论却是出乎意料，至少这令一些改革派感到意外，后者认为这标志着希拉里可能偏离其丈夫、前总统比尔·克林顿秉持的中间派经济政策。

“我能清楚地看到（民主党）左翼的作用力，我认为这很好，”希拉里的支持者米尔拉德（Jared Milrad）说。他曾出现在希拉里宣布参选的视频中。

米尔拉德称，他认为这样的言论意味着希拉里“在聆听”像他这样的支持者的声音，他们期望希拉里能采纳参议员沃伦（Elizabeth Warren）主张的一些经济政策，后者被民主党自由派奉为英雄，她主张收紧对大型银行的监管，并加强社会保障体系。

一些改革派人士尚未看到希拉里政策主张的细节，这令他们的热情有所减弱。

美国大型企业执行长与普通工薪族的薪资差距急剧扩大。据智库经济政策研究所（EPI）研究数据，1965年时，企业执行长收入是普通工薪族的20倍左右，而2013年时，企业执行长薪资是工薪族平均薪资的接近300倍。

希拉里此番民粹主义言论可能激发党内左翼的热情，但也许会惹恼富有的捐款者，包括她在华尔街的支持者。

希拉里在华尔街的支持者目前对希拉里最新言论表现得相当平和。

家族投资企业罗斯柴尔德的执行长Lynn Forester de Rothschild说：“她会应对不平等问题。但如果认定这就是民粹主义，那就错了。”

“如果富人对眼下收入不平等的程度不感到担心，那就太傻了。”（完）