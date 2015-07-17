希拉里谈伊核协议 称不相信伊朗人

“有些我尊敬的人士对此持相反观点，他们曾非常明确地表示：‘我不能支持该协议，我认为这是个错误。’他们认为伊朗会使诈，”希拉里在新罕布什尔州多佛的一个市政厅会议上称。“我认为这是体面的理由。但我认为，问问我们的选择是什么很重要。”