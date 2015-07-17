希拉里谈伊核协议 称不相信伊朗人

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新罕布什尔州多佛7月16日 - 美国民主党总统参选人希拉里周四称，伊核协议的批评者有“体面的理由”。
“有些我尊敬的人士对此持相反观点，他们曾非常明确地表示：‘我不能支持该协议，我认为这是个错误。’他们认为伊朗会使诈，”希拉里在新罕布什尔州多佛的一个市政厅会议上称。“我认为这是体面的理由。但我认为，问问我们的选择是什么很重要。”
“我相信伊朗人吗？”她说道。“绝对不相信。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。