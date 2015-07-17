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时事要闻 | 2015年 7月 17日 星期五 09:37 BJT

希拉里谈伊核协议 称不相信伊朗人

路透新罕布什尔州多佛7月16日 - 美国民主党总统参选人希拉里周四称，伊核协议的批评者有“体面的理由”。

“有些我尊敬的人士对此持相反观点，他们曾非常明确地表示：‘我不能支持该协议，我认为这是个错误。’他们认为伊朗会使诈，”希拉里在新罕布什尔州多佛的一个市政厅会议上称。“我认为这是体面的理由。但我认为，问问我们的选择是什么很重要。”

“我相信伊朗人吗？”她说道。“绝对不相信。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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