CNN民调显示希拉里党内提名角逐优势缩窄

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿8月19日 - CNN周三报导称，希拉里·克林顿在民主党内总统候选人提名角逐中的优势缩窄，她的整体支持率降至2001年以来最低点。
民调显示，有47%的民主党选民及倾向民主党的选民称支持希拉里代表民主党参加总统竞选，较7月下滑了9个百分点。CNN称，这是希拉里的支持率在全国CNN/ORC民调中首次降至50%以下。
CNN称，希拉里党内有力对手桑德斯的支持率较7月上升10个百分点至29%。副总统拜登尚未宣布是否参选，其支持率为14%，排第三。
但希拉里仍保持着较共和党潜在对手的优势，领先共和党候选人特朗普6个百分点，而后者在共和党候选人中支持率领先。
CNN称此次民调于周四至周日进行，有44%的美国成年人对希拉里看法正面、53%看法负面，支持率为2001年3月以来最低。
今年7月的CNN民调中，这两项数据分别为45%和48%。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-