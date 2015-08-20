CNN民调显示希拉里党内提名角逐优势缩窄

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月19日 - CNN周三报导称，希拉里·克林顿在民主党内总统候选人提名角逐中的优势缩窄，她的整体支持率降至2001年以来最低点。

民调显示，有47%的民主党选民及倾向民主党的选民称支持希拉里代表民主党参加总统竞选，较7月下滑了9个百分点。CNN称，这是希拉里的支持率在全国CNN/ORC民调中首次降至50%以下。

CNN称，希拉里党内有力对手桑德斯的支持率较7月上升10个百分点至29%。副总统拜登尚未宣布是否参选，其支持率为14%，排第三。

但希拉里仍保持着较共和党潜在对手的优势，领先共和党候选人特朗普6个百分点，而后者在共和党候选人中支持率领先。

CNN称此次民调于周四至周日进行，有44%的美国成年人对希拉里看法正面、53%看法负面，支持率为2001年3月以来最低。

今年7月的CNN民调中，这两项数据分别为45%和48%。（完）