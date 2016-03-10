希拉里密歇根意外落败 贸易立场或成短板

路透华盛顿3月9日 （记者 Andy Sullivan） - 美国民主党总统参选人希拉里在密歇根初选意外败于桑德斯，这暴露了选民对美国国际贸易立场日渐增长的不满情绪，给希拉里拉响了警报。

在共和党初选中一路高歌猛进的特朗普曾宣称，若当选将撕毁美国所签署的国际贸易协议，并更多保护美国工人免遭外国竞争冲击。而周二桑德斯也是利用类似的选民情绪在密西根拿下胜利。

希拉里仍非常有希望拿下民主党提名。但分析家称，密歇根的挫败或意味着希拉里在俄亥俄州等工业州即将举行的初选可能遭遇麻烦，这或迫使她在经济事务上立场进一步左倾，并可能影响她对最终竞选搭档的选择。

美国国内对贸易自由化的强烈抵制令跨太平洋伙伴关系协议（TPP）在国会受阻，并可能在未来数年阻碍贸易议程。TPP获得了美国总统奥巴马的支持。

“支持自由贸易的立场，现在会在政治上处于不利境地，”Horizon Investments驻华盛顿分析师Greg Valliere表示。

桑德斯与特朗普的异军突起都充分利用了美国国内的反自由贸易情绪，他们抨击北美自由贸易协定（NAFTA）是就业杀手，并降低了美国工薪阶层的生活水平。

密歇根的出口民调显示，选民中广泛存在对贸易的质疑。这种质疑可能帮助桑德斯与特朗普赢得各自党内的提名。

“她（希拉里）在竞选早期阶段试图偏向中间立场，这犯下了根本性失误，”民主党分析家Steve Jarding表示。“这次选举周期没有中间立场。”（完）