希拉里称无需为“私邮公用”道歉

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透纽约9月7日 - 美国民主党总统参选人领跑者希拉里周一接受美联社采访称，她无需为担任国务卿时“私邮公用”道歉，因为她那样做是“被准许的”。
希拉里亦将“邮件门”称作只是“让人分心的事情”，并未影响她的竞选计划或者她要传递的讯息。
但她称，将公私电邮地址分开可能会是一个“更佳选择”。
“今年夏天我非常努力地工作，坚持有关我想如何将自己重新介绍给美国人民的策略，”她在采访中表示。
希拉里称，这种不同寻常的安排没有违反当时在执行的规定，但批评者们称，“私邮公用”导致向议员和公众提供联邦记录长时间延迟。
美国联邦调查局（FBI）正在调查希拉里的邮箱服务器，以确定是否有信息遭到不当处理。尚未有证据显示希拉里“私邮公用”损害了美国国家安全。
“我那么做是被准许的。国务院准许我那么做。国务院已证实了这点，”希拉里在采访中表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。