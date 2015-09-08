希拉里称无需为“私邮公用”道歉

路透纽约9月7日 - 美国民主党总统参选人领跑者希拉里周一接受美联社采访称，她无需为担任国务卿时“私邮公用”道歉，因为她那样做是“被准许的”。

希拉里亦将“邮件门”称作只是“让人分心的事情”，并未影响她的竞选计划或者她要传递的讯息。

但她称，将公私电邮地址分开可能会是一个“更佳选择”。

“今年夏天我非常努力地工作，坚持有关我想如何将自己重新介绍给美国人民的策略，”她在采访中表示。

希拉里称，这种不同寻常的安排没有违反当时在执行的规定，但批评者们称，“私邮公用”导致向议员和公众提供联邦记录长时间延迟。

美国联邦调查局（FBI）正在调查希拉里的邮箱服务器，以确定是否有信息遭到不当处理。尚未有证据显示希拉里“私邮公用”损害了美国国家安全。

“我那么做是被准许的。国务院准许我那么做。国务院已证实了这点，”希拉里在采访中表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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