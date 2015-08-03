克林顿夫妇过去8年赚1.4亿美元

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月31日 - 美国民主党总统参选人希拉里及她的丈夫、前总统克林顿周五公布的财产报告称，过去八年他们的收入接近1.4亿美元，从而提供了他们积累了巨额财富的证据。

他们的纳税记录显示，2013年克林顿夫妇通过单次收费达六位数的演讲，进账近2,300万美元。(here)

希拉里公布了其家庭从2007年到2014年的纳税记录。

希拉里的竞选团队称，公布纳税记录是为了履行关于透明度的承诺。希拉里此前陷入“邮件门”，被指在2009年至2013年担任国务卿期间使用私人电邮服务器处理公务。此事令希拉里的诚信受到质疑，她目前正在设法打消相关质疑。

克林顿夫妇在此期间调整后的总收入略低于1.4亿美元，扣除各种避税款项后，他们的应税收入大约为1.11亿美元。

希拉里称，在此期间他们缴纳的联邦税为4,390万美元，慈善捐款接近1,500万美元。

希拉里在随纳税记录一起发布的声明中称，去年她和丈夫克林顿缴税的实际联邦税率35.7%，计入州及地方税后的税率则达到45.8%。（完）