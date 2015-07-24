希拉里称她是否支持环太平洋贸易协议取决于协议细节

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透南卡罗来纳州哥伦比亚7月23日 - 美国民主党总统参选人希拉里周四称，她将根据环太平洋贸易协议的细节决定是否支持总统奥巴马推动谈判的该协议，而不只因为奥巴马是民主党同僚。
希拉里称，以前的贸易协议造成的严重失业情况，是相关协议执行不力的结果。她还敦促美国直面中国，称中国目前是美国市场面临的最大问题。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。