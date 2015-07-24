希拉里称她是否支持环太平洋贸易协议取决于协议细节

路透南卡罗来纳州哥伦比亚7月23日 - 美国民主党总统参选人希拉里周四称，她将根据环太平洋贸易协议的细节决定是否支持总统奥巴马推动谈判的该协议，而不只因为奥巴马是民主党同僚。

希拉里称，以前的贸易协议造成的严重失业情况，是相关协议执行不力的结果。她还敦促美国直面中国，称中国目前是美国市场面临的最大问题。(完)