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亚洲 | 2016年 3月 7日 星期一 11:15 BJT

希拉里称中国可能进行更多有损全球贸易行为

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约3月4日 - 美国民主党总统参选人希拉里周五称，随着中国经济减速，中国会进行更多有损全球贸易的行为。

“现在随着中国经济减速，我们可以预期中国会有更多不良行为，”她在底特律的演讲中表示。“中国将寻求在海外倾销商品，以弥补其国内需求下降造成的损失。所以我们现在必须进行阻止。”(完)

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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