希拉里澄清与特朗普的关系：我们不是朋友--《人物》

路透华盛顿2月3日 - 美国民主党总统参选人希拉里谈及与共和党总统参选人特朗普的关系时，她直言不讳地说：“我们不是朋友”。

“显然，我们是在纽约认识彼此的。”曾为纽约州参议员的希拉里在《人物》杂志的采访中称。“我认识很多人。”采访内容摘要是在周三发布的。

特朗普长期以来一直自诩与克林顿和希拉里的交情不浅。特朗普在2012年3月接受Fox News的一次采访时，曾称赞希拉里是一位“很了不起的女性”。

“我喜欢是因为我认识她多年。我住在纽约，她也住在纽约，我真的很喜欢她和她的丈夫，我觉得她真的很努力。”特朗普当时对Fox说。

克林顿夫妇曾在2005年参加过特朗普的婚礼，但他们在竞选中却是特朗普攻击的目标。

去年11月，特朗普称希拉里没有成为总统的实力和耐力，还称希拉里是最糟糕的美国国务卿。希拉里曾在2009年至2013年期间担任美国国务卿。

上月，希拉里抨击特朗普“爱搞性别歧视”，特朗普则用同样的词进行还击，目标直指克林顿担任总统期间的性丑闻。

特朗普在竞选活动中针对拉美裔、女性及穆斯林的随意言论，已经为共和党的选战定下基调。

希拉里对《人物》杂志称，她能应付特朗普尖锐的抨击，但担心移民和美国的穆斯林成为特朗普抨击的目标。

“我很在意他针对其他人的言论，那些人没有话语权和平台。”希拉里指的是移民和美国的穆斯林。（完）