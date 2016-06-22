希拉里副手人选包括沃伦等三人 没有桑德斯--报导

网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透华盛顿6月21日 - 美联社周二援引民主党消息人士报导称，马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）、弗吉尼亚州参议员凯恩（Tim Kaine）及住房与城市发展部部长朱利安·卡斯特罗（Julian Castro）均在民主党总统参选人希拉里的副总统搭档人选名单上。
报导援引几位未具名民主党人中的一位称，佛蒙特州参议员桑德斯不在该名单上。在意外漫长的民主党初选角逐中，桑德斯曾对希拉里构成强有力的挑战。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。
路透北京5月19日 - 中国国家主席习近平周五对来访的韩国总统特使李海瓒表示，当前中韩关系处于关键阶段。中方重视中韩关系，愿同韩方一道，维护中韩关系来之不易的成果，推动中韩关系早日回到正常轨道。
路透华盛顿5月18日 - 美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。