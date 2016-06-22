希拉里副手人选包括沃伦等三人 没有桑德斯--报导

网络安全专家寻勒索软件病毒蛛丝马迹 警告卷土重来风险

路透法兰克福5月18日 - 网络安全评级公司BitSight为路透进行的一项调查发现，过去一周遭全球勒索软件攻击的用户中，有三分之二运行的是微软Windows 7操作系统，并且没有进行最新的安全更新。