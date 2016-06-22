希拉里副手人选包括沃伦等三人 没有桑德斯--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月21日 - 美联社周二援引民主党消息人士报道称，马萨诸塞州参议员沃伦（Elizabeth Warren）、弗吉尼亚州参议员凯恩（Tim Kaine）及住房与城市发展部部长朱利安·卡斯特罗（Julian Castro）均在民主党总统参选人希拉里的副总统搭档人选名单上。

报道援引几位未具名民主党人中的一位称，佛蒙特州参议员桑德斯不在该名单上。在意外漫长的民主党初选角逐中，桑德斯曾对希拉里构成强有力的挑战。（完）