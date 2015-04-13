希拉里低调参选 多国政要纷纷表示支持

路透华盛顿4月12日 （记者 Frances Kerry） - 希拉里·克林顿或许不想大张旗鼓，她低调宣布将参加2016年总统选举。但由于她在全球的极高知名度，打“美国普通人”这张牌就很难了。

希拉里的网站hillaryclinton.com周日宣布了她作为民主党候选人正式参加2016年总统选举的消息。该网站可以看到，希拉里手端咖啡纸杯，与几位围坐在一张简单的桌子边上的老人交谈着。网站发布的一段视频向普通民众展示了希拉里的家以及花园，希拉里在视频中几乎未露面。

希拉里宣布参加总统竞选后，海外政界人士纷纷对她表示支持，这不禁让人想起希拉里在国际舞台也是名气响当当。

“祝希拉里·克林顿好运，”法国总理瓦尔斯在Twitter链接希拉里的YouTube视频说。法国前总统萨科齐也在Twitter祝希拉里好运。

德国外长施泰因迈尔在德国《图片报》（Bild）发表长文祝希拉里好运，文章通篇对希拉里处理全球迫切问题的能力大加赞誉。

“我祝贺她（希拉里）决定为美国参加竞选，我希望她成功，”施泰因迈尔写道。他还在文章中回忆了希拉里担任美国国务卿时两人一起工作的时光。希拉里在2009-2013年期间担任美国国务卿。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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