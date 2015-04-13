希拉里低调参选 多国政要纷纷表示支持

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿4月12日 （记者 Frances Kerry） - 希拉里·克林顿或许不想大张旗鼓，她低调宣布将参加2016年总统选举。但由于她在全球的极高知名度，打“美国普通人”这张牌就很难了。
希拉里的网站hillaryclinton.com周日宣布了她作为民主党候选人正式参加2016年总统选举的消息。该网站可以看到，希拉里手端咖啡纸杯，与几位围坐在一张简单的桌子边上的老人交谈着。网站发布的一段视频向普通民众展示了希拉里的家以及花园，希拉里在视频中几乎未露面。
希拉里宣布参加总统竞选后，海外政界人士纷纷对她表示支持，这不禁让人想起希拉里在国际舞台也是名气响当当。
“祝希拉里·克林顿好运，”法国总理瓦尔斯在Twitter链接希拉里的YouTube视频说。法国前总统萨科齐也在Twitter祝希拉里好运。
德国外长施泰因迈尔在德国《图片报》（Bild）发表长文祝希拉里好运，文章通篇对希拉里处理全球迫切问题的能力大加赞誉。
“我祝贺她（希拉里）决定为美国参加竞选，我希望她成功，”施泰因迈尔写道。他还在文章中回忆了希拉里担任美国国务卿时两人一起工作的时光。希拉里在2009-2013年期间担任美国国务卿。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。