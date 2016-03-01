美国参议院共和党党鞭对特朗普可能成为大选候选人表示担忧--CNN

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透华盛顿2月29日 - 美国共和党在参议院的二号人物周一称，他担心若特朗普赢得共和党总统候选人提名，他可能成为竞选其他公职的共和党人的“绊脚石”。
据美国有线电视新闻网（CNN），参议院共和党党鞭约翰`科尔尼恩（John Cornyn）被问及他是否担忧特朗普可能拿下提名时表示，“我们不能选出一个‘绊脚石’候选人拖累其他党内人士的公职竞选”。
“我认为他无疑是一个有争议的人物，”科尔尼恩对CNN表示。“我认为我们需要一个能团结党，而非分裂党的候选人。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。