美国参议院共和党党鞭对特朗普可能成为大选候选人表示担忧--CNN

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月29日 - 美国共和党在参议院的二号人物周一称，他担心若特朗普赢得共和党总统候选人提名，他可能成为竞选其他公职的共和党人的“绊脚石”。

据美国有线电视新闻网（CNN），参议院共和党党鞭约翰`科尔尼恩（John Cornyn）被问及他是否担忧特朗普可能拿下提名时表示，“我们不能选出一个‘绊脚石’候选人拖累其他党内人士的公职竞选”。