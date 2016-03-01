美国参议院共和党党鞭对特朗普可能成为大选候选人表示担忧--CNN

《中国报摘》--中国证券报1月19日
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月29日 - 美国共和党在参议院的二号人物周一称，他担心若特朗普赢得共和党总统候选人提名，他可能成为竞选其他公职的共和党人的“绊脚石”。
据美国有线电视新闻网（CNN），参议院共和党党鞭约翰`科尔尼恩（John Cornyn）被问及他是否担忧特朗普可能拿下提名时表示，“我们不能选出一个‘绊脚石’候选人拖累其他党内人士的公职竞选”。
“我认为他无疑是一个有争议的人物，”科尔尼恩对CNN表示。“我认为我们需要一个能团结党，而非分裂党的候选人。”（完）
--国务院国资委公布了新修订的《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》。办法首次引入了投资项目负面清单管理制度，并规定央企原则上不得在境外从事非主业投资，境外投资项目应当积极引入国有资本投资运营公司以及民间投资机构等入股。
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