克鲁兹称自己最有可能击败特朗普 共和党应团结在他身后

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月21日 （记者 Ginger Gibson/Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人克鲁兹正寻求新的竞选资金支持。新近公布的竞选财务文件显示，克鲁兹在竞选花费方面相比惯于吸引媒体注意的特朗普落于下风。

克鲁兹的竞选活动更为传统，难以与特朗普相争。据周日公布的竞选财务文件，为击败特朗普，克鲁兹花费大量资金用于广告、竞选团队员工薪酬以及向选民打电话，2月份他的竞选支出超过筹资额560万美元。

但克鲁兹的努力效果有限，因特朗普在党内角逐中优势巨大，而花费却只比克鲁兹的一半多点。特朗普开展竞选以来，已自掏腰包逾2,400万美元。

现在随着共和党体制内人士杰布·布什和卢比奥相继退选，克鲁兹称共和党若希望阻遏特朗普，则应团结在他背后，以试图赢得选票和捐款。

克鲁兹现在希望说服共和党人，他才是击败特朗普、进入大选对决的最佳人选，而非俄亥俄州州长卡西奇。

向来直言批评克鲁兹的南卡罗来纳州参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）计划周一为克鲁兹主办一场筹资活动，这是克鲁兹与共和党体制内人士关系转暖的迹象。

休斯敦的移民律师查尔斯·福斯特（Charles Foster）周五称，他正呼吁共和党体制内人士团结在克鲁兹身后。福斯特一度支持杰布·布什的竞选，直至后者2月退出。

“我跟他们说的很简单，就是特朗普是一个存在性威胁。他完全是个祸患，”福斯特称。

“唯一真正有机会的人，”他说道，“尤其是共和党初选中，是远比卡西奇更保守的泰德·克鲁兹。”（完）