克鲁兹称特朗普是“哭哭啼啼的懦夫”，双方口水战升级

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月24日 （记者 James Oliphant） - 美国共和党总统参选人特朗普与克鲁兹围绕对方妻子的“口水战”周四升温。克鲁兹称在Twitter上威胁他妻子的特朗普是“一名哭哭啼啼的懦夫”。

克鲁兹并加大了对特朗普保守派资历的攻击，将他与声名狼藉的前纽约州长艾略特·斯皮策（Eliot Spitzer）与前纽约市长候选人安东尼·韦纳（Anthony Weiner）联系到一起。

克鲁兹抨击特朗普让他的妻子海蒂成为社交媒体冷嘲热讽的对象。

“我得说，他在沟里越走越深，这也不容易让我生气，”克鲁兹在威斯康辛州Dane举行的竞选活动上表示。“但如果他打扰我的妻子和孩子，那每次我都会感到愤怒。”

“特朗普，你是一个哭哭啼啼的懦夫”，克鲁兹表示。“离海蒂远点。”

本周早些时候，特朗普指责克鲁兹在Twitter上发布其妻梅兰妮·特朗普（Melania Trump）的一张裸照，并威胁称要揭发克鲁兹妻子海蒂的“隐私”。双方冲突由此全面爆发。

克鲁兹否认与这张裸照有任何关系。这张裸照出自“让美国了不起”（Make America Awesome）超级政治行动委员会攻击特朗普的一则广告。

克鲁兹炮轰特朗普之前，特朗普在Twitter上转发了一张拼接图片，图片左边是形象令人不敢恭维的海蒂·克鲁兹，右边是光鲜靓丽的梅兰妮。

特朗普的竞选团队没有回应置评请求，但特朗普在Instagram发布了一则视频，视频显示共和党前总统参选人卡莉·菲奥莉娜和格雷厄姆早些时候在竞选中质疑克鲁兹。卡莉·菲奥莉娜和格雷厄姆之后支持克鲁兹，并称他最有可能阻止特朗普获得党内提名。（完）