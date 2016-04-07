克鲁兹赢得威斯康星州初选 反特朗普力量获得动力

路透华盛顿/纽约4月6日（记者 Ginger Gibson/Michelle Conlin） - 美国共和党总统参选人克鲁兹在威斯康星州初选中大获全胜，为阻止特朗普获得共和党总统候选人提名的组织注入新的动力。

在周二举行的威斯康星州初选中，克鲁兹以13点领先特朗普，令阻止特朗普在7月共和党代表大会前获得足够多的承诺代表，以获得总统候选人提名的努力赢得动力。

克鲁兹的表现说明，他日益被一些共和党人视为特朗普的主要替代人选，这部分共和党人不愿支持特朗普获得共和党总统候选人提名。

设法挫败特朗普的组织希望获得资金注入，以支持他们的努力。特朗普在移民、穆斯林及贸易方面的言论，令许多共和党建制派人物感到惊讶。

“我们的资助者致力于提名一位有原则的保守派，此人能在11月（大选中）获胜，能帮助共和党人赢得选票。”反对特朗普组织Our Principals PAC负责人帕克（Katie Packer）说。

阻止特朗普的下一个重大考验将在纽约州，特朗普称该州为老家。蒙莫斯大学周一发布的针对纽约州共和党人的调查显示，特朗普在该州的支持率为52%，卡西奇和克鲁兹的支持率分别为25%和17%。纽约州初选将在4月19日举行。

“对特朗普而言，强势回归非常重要。唯我独尊是他的优势之一。”南伊利诺伊大学Paul Simon公共政策中心主任David Yepsen说。（完）