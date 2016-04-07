克鲁兹赢得威斯康星州初选，反特朗普力量获得动力

欧洲已公布经济指标--2017/1/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/纽约4月6日 - 美国共和党总统参选人克鲁兹在威斯康星州初选中大获全胜，为阻止特朗普获得共和党总统候选人提名的组织注入新的动力。
在周二举行的威斯康星州初选中，克鲁兹以13点领先特朗普，令阻止特朗普在7月共和党代表大会前获得足够多的承诺代表，以获得总统候选人提名的努力赢得动力。
克鲁兹的表现说明，他日益被一些共和党人视为特朗普的主要替代人选，这部分共和党人不愿支持特朗普获得共和党总统候选人提名。
设法挫败特朗普的组织希望获得资金注入，以支持他们的努力。特朗普在移民、穆斯林及贸易方面的言论，令许多共和党建制派人物感到惊讶。
“我们的资助者致力于提名一位有原则的保守派，此人能在11月（大选中）获胜，能帮助共和党人赢得选票。”反对特朗普组织Our Principals PAC负责人帕克（Katie Packer）说。
阻止特朗普的下一个重大考验将在纽约州，特朗普称该州为老家。蒙莫斯大学周一发布的针对纽约州共和党人的调查显示，特朗普在该州的支持率为52%，卡西奇和克鲁兹的支持率分别为25%和17%。纽约州初选将在4月19日举行。
“对特朗普而言，强势回归非常重要。唯我独尊是他的优势之一。”南伊利诺伊大学Paul Simon公共政策中心主任David Yepsen说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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