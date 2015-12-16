（修正）杰布·布什炮轰特朗普 称其擅讲俏皮话是“颠三倒四的参选人”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
（修正标题表述）
路透拉斯维加斯12月15日 （记者 Steve Holland/Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人杰布·布什周二在辩论中炮轰特朗普禁止所有穆斯林入境美国的提议，称特朗普擅讲俏皮话，是“颠三倒四的不严肃的参选人”。
但马克罗·卢比奥、泰德·克鲁兹等其他多位共和党总统参选人不愿与特朗普直接交锋，而将矛头对准美国总统奥巴马和民主党总统参选人领跑者希拉里，批评其未能保护美国的安全。
“特朗普很能讲俏皮话，但他是一位颠三倒四的参选人，他（若当选）将成为一位颠三倒四的总统，”杰布·布什称，并称特朗普禁止穆斯林入境的言论不是“一项严肃的提议”。杰布·布什支持率在民调中一直落后。
69岁的特朗普展开回击。“他的竞选已经失败，那是一场彻底的灾难，”特朗普称，并为自己的言论辩护。
“我们不是在谈论隔离；我们是在谈论安全。我们不是在谈论宗教；我们是在谈论安全。我们的国家已经失控，”特朗普说道。
62岁的杰布·布什随后批评特朗普有关击毙“伊斯兰国”武装分子家属的提议，称这种想法“只是发疯”。
“特朗普，你别想通过骂人当上总统，”杰布·布什说道。“领导能力可不是攻击与毁谤他人。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。