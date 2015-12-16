（修正）杰布·布什炮轰特朗普 称其擅讲俏皮话是“颠三倒四的参选人”

（修正标题表述）

路透拉斯维加斯12月15日 （记者 Steve Holland/Emily Stephenson） - 美国共和党总统参选人杰布·布什周二在辩论中炮轰特朗普禁止所有穆斯林入境美国的提议，称特朗普擅讲俏皮话，是“颠三倒四的不严肃的参选人”。

但马克罗·卢比奥、泰德·克鲁兹等其他多位共和党总统参选人不愿与特朗普直接交锋，而将矛头对准美国总统奥巴马和民主党总统参选人领跑者希拉里，批评其未能保护美国的安全。

“特朗普很能讲俏皮话，但他是一位颠三倒四的参选人，他（若当选）将成为一位颠三倒四的总统，”杰布·布什称，并称特朗普禁止穆斯林入境的言论不是“一项严肃的提议”。杰布·布什支持率在民调中一直落后。

69岁的特朗普展开回击。“他的竞选已经失败，那是一场彻底的灾难，”特朗普称，并为自己的言论辩护。

“我们不是在谈论隔离；我们是在谈论安全。我们不是在谈论宗教；我们是在谈论安全。我们的国家已经失控，”特朗普说道。

62岁的杰布·布什随后批评特朗普有关击毙“伊斯兰国”武装分子家属的提议，称这种想法“只是发疯”。

“特朗普，你别想通过骂人当上总统，”杰布·布什说道。“领导能力可不是攻击与毁谤他人。”（完）