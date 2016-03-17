福克斯新闻网取消下周美国共和党总统参选人辩论

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透华盛顿3月16日 （记者 Megan Cassella） - 福克斯新闻网周三称，原定下周一在犹他州举行的共和党总统参选人辩论已取消。此前共和党参选人特朗普告知该新闻网他不会参加此次辩论。
特朗普周三接受采访时表示，他不会参加此次辩论，因他认为共和党人之间的“辩论已经够多了”。特朗普在竞选活动中与福克斯新闻网屡屡发生摩擦。
此后共和党参选人、俄亥俄州州长卡西奇称，除非特朗普改变主意，决定参加辩论，否则他也不出席辩论。
另一共和党参选人、参议员克鲁兹在Twitter上炮轰特朗普，称他是“缩头特朗普”（#DuckingDonald），并敦促其支持者呼吁特朗普参加辩论。共和党参选人阵容已减至三人。
福克斯新闻本周早些时候宣布将于盐湖城举行此次辩论。犹他州总统初选活动将于下周二举行。
“克鲁兹表示愿意与特朗普或卡西奇、或同时与他们两人展开辩论。但很显然，参与者不能只有一位。”福克斯新闻频道的新闻高级副总裁克莱门特（Michael Clemente）发表声明称，“所以盐湖城的辩论取消了。”
特朗普在Twitter上透露将在周一晚发表“重大演讲”。
特朗普1月时就没有参加福克斯新闻网在爱荷华州举行的共和党参选人辩论，之前抱怨称自己遭到福克斯新闻网不公对待。他与福克斯新闻网女主播凯利（Megyn Kelly）不和，周二再次抨击凯利，在Twitter上称她“疯子”、“没法看”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)