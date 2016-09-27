希拉里和特朗普正面交锋 在首场辩论中多次打断对方

2016年9月26日，美国民主党总统候选人希拉里与共和党总统候选人特朗普在结束首场大选辩论后握手。 REUTERS/Mike Segar

路透纽约州亨普斯特德9月26日 - 周一举行的美国2016年大选首场辩论中，民主党总统候选人希拉里与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)就经济和外交政策展开交锋，并在辩论中多次打断对方。

他们两人在辩论前握手并微笑致意，随后开始唇枪舌战。希拉里称特朗普的税收政策是“伪(Trumped-up)涓滴”经济学。特朗普则指责希拉里“光说不做”。

希拉里抨击了特朗普拒绝公开纳税申报表的做法，称这让人怀疑特朗普是不是像他自己宣称的那样富有和慈善。希拉里指出，从特朗普公布的为数不多的几年纳税申报情况看，尽管特朗普很有钱，但他没有缴纳联邦所得税。

希拉里还批评特朗普没有向一些与他的公司有合约的商界人士付款。希拉里说，她见过很多受到特朗普欺骗的人。

特朗普则对希拉里的贸易政策展开攻击，并称希拉里如果赢了，会批准一个具有争议的与亚洲国家之间的贸易协议，尽管她竞选时反对该协议。

希拉里反驳了这种指责。(完)