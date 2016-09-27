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时事要闻 | 2016年 9月 27日 星期二 11:23 BJT

希拉里和特朗普正面交锋 在首场辩论中多次打断对方

路透纽约州亨普斯特德9月26日 - 周一举行的美国2016年大选首场辩论中，民主党总统候选人希拉里与共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)就经济和外交政策展开交锋，并在辩论中多次打断对方。

他们两人在辩论前握手并微笑致意，随后开始唇枪舌战。希拉里称特朗普的税收政策是“伪(Trumped-up)涓滴”经济学。特朗普则指责希拉里“光说不做”。

希拉里抨击了特朗普拒绝公开纳税申报表的做法，称这让人怀疑特朗普是不是像他自己宣称的那样富有和慈善。希拉里指出，从特朗普公布的为数不多的几年纳税申报情况看，尽管特朗普很有钱，但他没有缴纳联邦所得税。

希拉里还批评特朗普没有向一些与他的公司有合约的商界人士付款。希拉里说，她见过很多受到特朗普欺骗的人。

特朗普则对希拉里的贸易政策展开攻击，并称希拉里如果赢了，会批准一个具有争议的与亚洲国家之间的贸易协议，尽管她竞选时反对该协议。

希拉里反驳了这种指责。(完)

(编译 杜明霞；审校 王丽鑫)

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