在爱荷华州与桑德斯战平引质疑：希拉里能否拿下党内提名？

2016年2月2日，在爱荷华州得梅因举行的民主党竞选集会上，美国前总统克林顿（左）为民主党总统参选人希拉里（右）鼓掌，女儿切尔西站在两人中间。 REUTERS/Brian Snyder

路透爱荷华州得梅因2月2日 （记者 John Whitesides） - 美国民主党总统参选人希拉里与桑德斯在爱荷华州初选中战况胶着，引发外界质疑希拉里能否拿下民主党提名，亦增加了她逐鹿白宫的压力。

2008年希拉里在爱荷华州初选败给奥巴马，此次亦遭逢挫折。

68岁的希拉里与74岁的佛蒙特州参议员桑德斯几乎战平。

下一站是新罕布什尔州，2月9日举行初选。桑德斯在新罕布什尔州的民调支持率领先，且该州毗邻佛蒙特州为他带来优势。希拉里若在那里失利，可能令她的支持者开始担忧。

“她拥有一切可能的结构与组织优势，但桑德斯将她战平，”南加州大学Jesse M. Unruh政治学院院长Dan Schnur表示。

“这几乎是2008年选战的完全重演，”Schnur说道。“不同的是她这次面临的竞争没那么剧烈。”

希拉里在爱荷华州初选后的集会上坚称，她是能够团结民主党、在大选中击败共和党候选人的人选，但失望的情绪是明显的。

由于没有明显的胜势可宣布，希拉里的竞选团队放弃了让希拉里女儿切尔西与丈夫克林顿介绍她的计划。他们站在希拉里身旁，克林顿的竞选标志徽章还戴反了。

民调显示，在选民热情方面，希拉里相比桑德斯及共和党对手仍存在差距。围绕希拉里担任国务卿期间“私邮公用”的争议，令选民持续质疑她是否诚实可信。

桑德斯9个月前宣布参选，他呼吁消灭收入不平等、拆分大型银行以及提供免费大学教育，通过这种反体制的讯息吸引自由派活动人士。

鉴于爱荷华州民主党活动人士严重的自由派倾向，该州是试验这种反体制讯息的好地方。针对爱荷华州党团会议参与者的入口民调显示，其中68%参与者认为自己非常或者有点支持自由派。

桑德斯周日报告的筹资数据也凸显了其竞选活动已经在何种程度上成为一种民众运动。

希拉里的竞选团队去年筹集了1.09亿美元，多于桑德斯的7,350万美元。但桑德斯所获筹款的75%来自于200美元或以下的捐款，而希拉里的该比例仅为18%，且希拉里的捐款者中达到2,700美元个人捐款上限的数量远比桑德斯的多。

“爱荷华州是伯尼·桑德斯的场地，”民主党分析人士Joe Trippi称，并称桑德斯的强劲表现意味着“这场角逐的持续时间要超过希拉里原来的设想”。（完）