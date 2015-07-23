美国民主党参选人“梦之队”调查 希拉里人气绝对领先--路透/益普索民调

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Roberta Rampton

路透华盛顿7月23日 - 无论是希拉里的丈夫克林顿，还是乔治·克鲁尼、米歇尔·奥巴马、奥普拉抑或是阿尔·戈尔，都无人能及希拉里在美国民主党总统候选人提名民调中占据的绝对领先人气。

据路透/益普索最近对1,033位民主党人的调查，当共和党人疲于从16名参选人中选定一位中意人选时，民主党选民却强烈支持希拉里，即使他们可以从一个假想的“名人梦之队”中选择时亦是如此。

希拉里仍远远领先于竞选对手，而且即使修改美国宪法让克林顿参与这次角逐，他也可能会在针锋相对的竞争中输给希拉里。

但有可能成为“第一先生”的前总统克林顿却是假想参选人中支持率最接近希拉里的一位，他的支持率为26%，希拉里为51%。

这份网络调查旨在观察是否有民主党人--无论是否为资深的政界人士--能对希拉里在初选中构成威胁。调查的可信区间为3.5个百分点。

奥斯卡奖得主和自由活动人士乔治·克鲁尼的支持率如何？仅有10%可能会投票给他。

自由派宠儿和即将退休的《每日秀》（Daily Show）主持人乔恩·斯图尔特呢？16%。奥普拉呢？11%。

美国第一夫人米歇尔·奥巴马的支持率为20%，位列克林顿之后。（完）