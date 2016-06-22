希拉里称特朗普若当选 对美国经济将是一场灾难

路透华盛顿6月21日 - 美国民主党总统参选人希拉里周二称，共和党参选人特朗普若入主白宫，对美国经济将是一场灾难，将带来“特朗普式衰退”。

“我现在这么说并非由于典型的政治分歧，自由派与保守派都说特朗普的想法是灾难性的，”希拉里说道，“左、中、右派的经济学家都认为特朗普将令我们重陷衰退。”

希拉里在俄亥俄州哥伦布发表上述演讲，这是她第二次在演讲中称特朗普“性格不适合担任总统”，上一次如此评价特朗普是她谈论外交关系与国家安全时。

“特朗普曾表示，鉴于其商业纪录，他有资格担任总统。”希拉里说道。

“那就让我们看看他为他的企业做了些什么，他写了许多商业的书，但似乎都到了第11章就结束了。想想看吧。”希拉里说。她说的“第11章”，暗指《美国破产法》第11章--破产保护。

希拉里表示，自称“债务之王”的特朗普任由企业债台高筑、而后宣告破产，导致许多人失业、股东财富蒸发。

希拉里称，若同样允许美国积累庞大债务，将令投资者不安，可能导致经济灾难。(完)