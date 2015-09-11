爱荷华州党团会议选民支持率调查结果出炉 桑德斯赶超希拉里

路透华盛顿9月10日 - 周四发布的一项调查显示，美国民主党总统参选人伯尼·桑德斯（Bernie Sanders）在爱荷华州的党团会议选民支持率已经赶超了党内竞争对手希拉里。爱荷华州是美国大选最早举行党团会议选举的州，因此十分关键。

美国昆尼皮亚克大学（Quinnipiac University）发布的这项调查显示，桑德斯在可能参与爱荷华州党团会议的选民中支持率为41%，略高于希拉里的40%。

尽管桑德斯的优势落在该调查3.4个百分点的误差范围内，但这表明桑德斯的支持率追上了希拉里。

希拉里因“私邮公用”遭遇批评导致支持率下滑，她本周启动了一项新举措以推进竞选活动。

昆尼皮亚克大学7月的调查显示，在可能参与民主党党团会议的选民当中，希拉里支持率为52%，桑德斯为33%。

该调查亦发现美国副总统拜登的支持率正在增加。拜登尚未决定是否参选。

昆尼皮亚克大学民意调查（Quinnipiac University Poll）的助理负责人彼得·布朗（Peter Brown）称，该调查结果表明民主党人日渐对该党现状不抱幻想。

这项调查是在8月27至9月8日进行的，以电话方式访问了832名可能参加明年2月1日爱荷华州党团会议的选民。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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