美国民主党渲染特朗普威胁 说服选民积极投票

路透纽约5月16日 （记者 Luciana Lopez） - 美国一些州的民主党活动人士渲染共和党“推定”候选人特朗普构成的威胁，将此作为说服人们积极投票的重要策略。

加州6月7日初选在即，橘郡的民主党活动人士上门拜访民众时，带着特朗普的照片。他们询问人们是否会参加初选投票，并告诫人们，如果他们不帮助挑出民主党最有力的候选人，“那这个家伙（特朗普）就会赢”。

在新罕布什尔州，民主党人打出带有特朗普/苏努努（Chris Sununu）形象的海报，试图在气候变化和医疗等议题上将共和党州长候选人苏努努与特朗普联系到一起。

“每个州的（民主）党都试图尽量利用（候选人之间的）差异，并将特朗普与本州的共和党人联系到一起。”新罕布什尔州民主党发言人舒尔曼（Holly Shulman）说道。

特朗普的竞选团队没有回应寻求置评的请求。

当然，共和党人可能也在以类似手法利用希拉里形象。

“希拉里·克林顿若当总统必将让我们陷入倒退，这种前景的说服力超过任何的志愿者招募手段或筹资宣传，是团结共和党的最佳途径。”共和党全国委员会声明中称。（完）