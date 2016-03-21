特朗普之子收到恐吓信 内装颗粒状物质

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透纽约3月18日 - 纽约警方官员周五称，有关部门正在对特朗普之子收到的恐吓信进行调查。
特朗普32岁的儿子艾瑞克·特朗普（Eric Trump）收到要求其父退出总统竞选的恐吓信，信内装有颗粒状物质。邮件被寄到艾瑞克在曼哈顿的家中。艾瑞克在其父的竞选活动中曾频频亮相。
“信内装有一种物质，正在进行检测，不是致命性的物质。”该官员称。
该官员还称，执法专家正在对这封恐吓信进行检查。尚未确定嫌疑人。
警方周四在美东时间晚上7:15分（2315 EDT）接到报警，称Trump Parc East的一租户收到可疑信件。Trump Parc East为位于曼哈顿中城的豪华公寓楼。
没有人员受伤的报告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。