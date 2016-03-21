特朗普之子收到恐吓信 内装颗粒状物质

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约3月21日 - 纽约警方官员周五称，有关部门正在对特朗普之子收到的恐吓信进行调查。
特朗普32岁的儿子艾瑞克·特朗普（Eric Trump）收到要求其父退出总统竞选的恐吓信，信内装有颗粒状物质。邮件被寄到艾瑞克在曼哈顿的家中。艾瑞克在其父的竞选活动中曾频频亮相。
“信内装有一种物质，正在进行检测，不是致命性的物质。”该官员称。
该官员还称，执法专家正在对这封恐吓信进行检查。尚未确定嫌疑人。
警方周四在美东时间晚上7:15分（2315 EDT）接到报警，称Trump Parc East的一租户收到可疑信件。Trump Parc East为位于曼哈顿中城的豪华公寓楼。
没有人员受伤的报告。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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