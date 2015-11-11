美共和党参选人指责美联储维持低利率是玩弄政治

(本文由路透中文网编译提供)

路透密尔沃基11月10日 - 多名美国共和党总统参选人周二指责美国联邦储备委员会（美联储）维持低利率是出于政治原因，其中一名甚至呼吁撤换美联储主席叶伦。

“美联储应被审计，美联储应停止用我们的货币供应玩弄政治，”共和党总统参选人、新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）在福克斯商业新闻网主办的“轻量级”共和党总统参选人辩论中说道。

在密尔沃基举办的辩论由民调垫底的四名共和党总统参选人参加，他们没有资格参加周二晚些时候举行的共和党总统参选人主场辩论。

“（低利率）伤害了美国老年人，他们看不到社会保障增加，看不到存款（增加）。他们把钱存起来，却发现账户里的钱没有增多，”前宾夕法尼亚州参议员里克·桑托勒姆（Rick Santorum）说道。

阿肯色州前州长麦克·赫卡比（Mike Huckabee）也赞同这种看法。

“美联储操纵美元，所以美联储没有一个标准，没有将美元与固定的东西挂钩。如果美元不与黄金挂钩，那就与一篮子商品挂钩，”赫卡比说道。

他称，他（若当选）“必将”撤换叶伦。（完）