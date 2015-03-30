惠普前CEO称有90%的可能参加2016年美国总统竞选

路透华盛顿3月29日 （记者 Alina Selyukh/Sarah N. Lynch） - 惠普前首席执行官卡莉·菲奥莉娜（Carly Fiorina）周六称，将有“超九成”的概率参与2016年美国总统大选，并可能在4月末至5月初宣布参选计划。

菲奥莉娜在《福克斯周日新闻》上表示，尚未宣布参选计划是因为她正在建立团队、整合“正确的支持”和财务资源。

菲奥莉娜是共和党诸多潜在总统候选人之一，其他共和党候选人有佛罗里达州州长杰布·布什（Jeb Bush）、威斯康辛州州长斯考特?沃克（Scott Walker）、佛罗里达州参议员马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）、阿肯色州前州长麦克·赫卡比（Mike Huckabee）以及新泽西州州长克里斯·克里斯蒂（Chris Christie）。

本月初德州参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）宣布正式参加2016年总统竞选，成为首个正式宣布参加2016总统角逐的候选人。

佛罗里达一家地方报纸本月报导称，鲁比奥或将于四月中旬宣布参选计划。

赫卡比周日在CBS节目《面对国家》上称，尚未做出参选决定。

民主党方面，希拉里·克林顿预计将是最强劲的总统候选人，尽管她尚未正式宣布参选计划。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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