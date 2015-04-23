惠普前CEO下月将宣布角逐明年美国大选共和党候选人提名--报载

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿4月22日 - 《华尔街日报》周三报导称，惠普前首席执行官卡莉·菲奥莉娜（Carly Fiorina）将于5月4日宣布参加2016年美国共和党总统候选人提名的角逐。
该报称，菲奥莉娜将通过网络宣布参选，并召开媒体电话会议。已经宣布参加2016年美国总统竞选的共和党人有参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）、马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）与兰德·保罗（Rand Paul）。
菲奥莉娜的女发言人没有证实该报导内容，但也没有予以否认。
“我只能说我们没有确认这个消息，”Sarah Isgur Flores说道。
菲奥莉娜最近出现在对于赢得共和党总统候选人提名至关重要的几个州。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。