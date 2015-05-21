拖欠工资 惠普前CEO竞选团队成员吐槽“宁去伊拉克也不愿再效力”

路透纽约5月21日 （记者 Michelle Conlin） - 政治圈有一扇众所周知的旋转门：候选人在参加一次又一次竞选时，经常会再次聘用同样的咨询顾问、分析家和供应商。但对于美国共和党潜在的总统候选人、惠普前CEO卡莉·菲奥莉娜（Carly Fiorina）来说，事情或许没那么简单。

菲奥莉娜2010年角逐加州参议员失败，她当时的30人竞选团队中有12人向路透表示，不会再为她工作了。他们大都是头一次发声。菲奥莉娜曾是美国最有权势的商业女强人，现在正角逐2016年美国共和党总统候选人的资格。

美国联邦选举委员会记录评述显示，菲奥莉娜拥有的资本净值估计高达1.2亿美元，却拖欠了竞选团队四年多的薪酬。

在竞选活动中，这位惠普(HPQ.N)前CEO将自己描述成一位久经战阵的商业领袖，相比其他共和党潜在的总统候选人来说拥有最佳的金融技能。但现在她曾经的竞选团队中却有人对这种说法提出质疑。

联邦竞选活动文档显示，直到菲奥莉娜5月4日宣布参加2016年总统大选的几个月前，她仍然还拖欠工作人员、咨询顾问、分析家、法律专家和供应商近50万美金。

最终菲奥莉娜付清了这些欠款。菲奥莉娜的竞选团队拒绝解释拖欠的理由。

“我宁可去伊拉克，也不愿意再为卡莉·菲奥莉娜工作，”一名曾在菲奥莉娜竞选团队中工作的高级职员称，此人要求匿名。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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