美国共和党总统候选人菲奥莉娜披露家底

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿6月3日 - 已宣布角逐2016年美国总统大选的菲奥莉娜（Carly Fiorina）竞选团队周三发布声明称，菲奥莉娜夫妇的净资产为5,900万美元。菲奥莉娜曾担任惠普(HPQ.N)执行长。
声明称，所公布的净资产数据包括不动产，以向选民提供更多信息。而美国联邦选举委员会本周要求必须提供的申报数据中并不包括不动产。
声明透露，2012年和2013年，菲奥莉娜夫妇支付的实际综合税率为30%，其中包括联邦、州及地方税；支付的实际联邦税率为20%。期间，他们将平均14%的收入捐给了获501c(3)免税资格的慈善机构。
现年60岁的菲奥莉娜曾是美国商界女强人，从未担任过公职。民调显示，她在已宣布参选的九位共和党候选人中排名靠后。
菲奥莉娜5月4日宣布参与竞选，她对自己的定位是缺乏政界经验、但通过多年商界打拼积累了实战经验。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。