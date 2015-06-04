美国共和党总统候选人菲奥莉娜披露家底

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月3日 - 已宣布角逐2016年美国总统大选的菲奥莉娜（Carly Fiorina）竞选团队周三发布声明称，菲奥莉娜夫妇的净资产为5,900万美元。菲奥莉娜曾担任惠普 执行长。

声明称，所公布的净资产数据包括不动产，以向选民提供更多信息。而美国联邦选举委员会本周要求必须提供的申报数据中并不包括不动产。

声明透露，2012年和2013年，菲奥莉娜夫妇支付的实际综合税率为30%，其中包括联邦、州及地方税；支付的实际联邦税率为20%。期间，他们将平均14%的收入捐给了获501c(3)免税资格的慈善机构。

现年60岁的菲奥莉娜曾是美国商界女强人，从未担任过公职。民调显示，她在已宣布参选的九位共和党候选人中排名靠后。

菲奥莉娜5月4日宣布参与竞选，她对自己的定位是缺乏政界经验、但通过多年商界打拼积累了实战经验。（完）