美国共和党总统候选人菲奥莉娜披露家底

港报社评：美国优先七情上面，做“刁”须防做出大祸--信报1月23日
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月3日 - 已宣布角逐2016年美国总统大选的菲奥莉娜（Carly Fiorina）竞选团队周三发布声明称，菲奥莉娜夫妇的净资产为5,900万美元。菲奥莉娜曾担任惠普 执行长。
声明称，所公布的净资产数据包括不动产，以向选民提供更多信息。而美国联邦选举委员会本周要求必须提供的申报数据中并不包括不动产。
声明透露，2012年和2013年，菲奥莉娜夫妇支付的实际综合税率为30%，其中包括联邦、州及地方税；支付的实际联邦税率为20%。期间，他们将平均14%的收入捐给了获501c(3)免税资格的慈善机构。
现年60岁的菲奥莉娜曾是美国商界女强人，从未担任过公职。民调显示，她在已宣布参选的九位共和党候选人中排名靠后。
菲奥莉娜5月4日宣布参与竞选，她对自己的定位是缺乏政界经验、但通过多年商界打拼积累了实战经验。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
不管美国人民和国际社会喜欢与否，特朗普坐上美国总统宝座，成为这个当世唯一超级大国最高领导人已是铁一般的事实。在上周五的就职演说中，特朗普左一句「美国优先」，右一句「让美国重新强大起来」，激昂处尤胜去年为争夺选票不得不卖力演出之时。然而，同一番话，他在竞选期间不已说过不下百遍吗？连坚决反对本土利益压倒一切者亦能倒背如流矣。
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。