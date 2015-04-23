惠普前CEO下月将宣布角逐明年美国大选共和党候选人提名--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月22日 - 《华尔街日报》周三报导称，惠普前首席执行官卡莉·菲奥莉娜（Carly Fiorina）将于5月4日宣布参加2016年美国共和党总统候选人提名的角逐。

该报称，菲奥莉娜将通过网络宣布参选，并召开媒体电话会议。已经宣布参加2016年美国总统竞选的共和党人有参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz）、马克罗·鲁比奥（Marco Rubio）与兰德·保罗（Rand Paul）。

菲奥莉娜的女发言人没有证实该报导内容，但也没有予以否认。

“我只能说我们没有确认这个消息，”Sarah Isgur Flores说道。

菲奥莉娜最近出现在对于赢得共和党总统候选人提名至关重要的几个州。（完）