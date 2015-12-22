美共和党总统参选人格雷厄姆宣布退出总统选举

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月21日（记者 John Whitesides） - 美国参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）周一宣布退出2016年总统竞选。此前数月，格雷厄姆在各种民调中的支持率较低。

在以特朗普领先的共和党参选阵营中，格雷厄姆没有引起太多关注。此外，在2月20日在其家乡南卡罗来纳州的初选中，他还面临可能落败的尴尬处境。

格雷厄姆支持美国使用地面部队打击“伊斯兰国”，他称他的竞选对共和党在此事上的辩论产生了影响。

他指出许多共和党参选人目前都支持向叙利亚派更多地面部队，他还承诺会继续对美国总统奥巴马在叙利亚的策略持强硬的批评态度。

“我如今更确信，我们的党会反对奥巴马从背后领导的原则，提供美国所需的强有力领导，以重振我们的军威，打击我们的敌人。”格雷厄姆在YouTube上发布的视频中说道。

由于在民调中支持率过低，格雷厄姆曾数次沦为只能参加共和党总统参选人辩论会的“垫场”辩论。在多数全国民调及最新的路透/益普索关于共和党参选人阵营的民调中，格雷厄姆的支持率都不足1%。

格雷厄姆的退出对共和党的整体竞选影响甚微，共和党目前仍有13名参选人。（完）