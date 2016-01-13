多数美国人支持下届总统加强控枪--民调

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月12日 - 路透/益普索的民调周二显示，一半美国人支持总统奥巴马的控枪行政措施，多数美国人称他们支持下届总统采取更多措施加强联邦控枪法律。

美国总统奥巴马上周宣布无需国会批准即可实施的控枪行政命令。共和党人指责奥巴马滥用权力。

调查中，50%受访者称他们支持奥巴马的控枪行政措施。逾80%的民主党受访者表示支持；72%的共和党受访者表示反对，并称下届美国总统应尝试取消这些措施。

调查显示，民主党与共和党的受访者均支持对枪支暴力的原因展开更多调查。近80%民主党受访者与66%共和党受访者称，他们支持下届总统推动更多调查。

共和党内对更广泛地加强控枪措施存在分歧。共和党受访者中，44%称下届总统应加强联邦控枪法律，另有49%表示反对。

所有受访者中，63%表示他们希望下届总统推动出台更严格的控枪法律。

调查期间为1月8日至12日。调查访问了1,559名美国人，置信区间为3.2个百分点。（完）