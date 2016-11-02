希拉里阵营反咬 称FBI应公布特朗普与俄罗斯之间的关系

路透佛罗里达戴德市/华盛顿11月1日 - 美国民主党总统候选人希拉里的一名高级助手周二敦促联邦调查局(FBI)公布所掌握的有关特朗普与俄罗斯之间关系的信息，批评FBI做事不公，公布针对希拉里的邮件门调查，却对共和党候选人的问题保持静默。

据知情人士透露，针对特朗普或其密友可能与俄罗斯人或企业做过可疑交易指控，FBI最近几个月启动了初步调查，但并未找到支持开展全面调查的证据。FBI从未公开讨论过此项调查。

距离大选日还有一周时间，希拉里阵营正在努力控制FBI局长科米(James Comey)上周五宣布调查新发现的邮件所造成的影响，这些邮件可能与希拉里担任国务卿时使用私人服务器有关。

特朗普和其他共和党人紧紧咬住科米发布的情况来造势，对希拉里展开猛烈抨击。11月8日的大选之前，希拉里在多数民调中领先。

希拉里的竞选经理Robby Mook提出质疑：为何FBI局长不发布关于特朗普与俄罗斯之间有何关系的信息。

“如果要公布针对总统候选人的调查信息，那就请公布有关特朗普的所有已掌握信息吧。公布特朗普与俄罗斯人来往的信息。”Mook在CNN说。

有指控称特朗普或其密友可能违反海外反腐败法，或与受到美国或国际金融制裁的俄罗斯人存在联系或商业往来。FBI针对这种指控进行了调查。

**民调显示希拉里保持领先**

民调显示，希拉里的领先优势自上周初以来略有缩小。但现在断言邮件争议是否正在损及她的选情，仍为时过早。

周一公布的最新路透/益普索(Ipsos)民调显示，希拉里领先特朗普5个百分点，两人的支持率分别是44%和39%。

目前公众对电邮事件所知甚少，只是知道这次的邮件是在对Anthony Weiner的性丑闻调查中发现的。Weiner是希拉里心腹助手Huma Abedin的丈夫。

目前距离大选仅有几天，科米的信为共和党攻击希拉里提供了新弹药。美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，希拉里的竞选之路可能陷入“丑闻”泥沼。(完)