希拉里阵营反咬 称FBI应公布特朗普与俄罗斯之间的关系

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透佛罗里达戴德市/华盛顿11月1日 - 美国民主党总统候选人希拉里的一名高级助手周二敦促联邦调查局(FBI)公布所掌握的有关特朗普与俄罗斯之间关系的信息，批评FBI做事不公，公布针对希拉里的邮件门调查，却对共和党候选人的问题保持静默。
据知情人士透露，针对特朗普或其密友可能与俄罗斯人或企业做过可疑交易指控，FBI最近几个月启动了初步调查，但并未找到支持开展全面调查的证据。FBI从未公开讨论过此项调查。
距离大选日还有一周时间，希拉里阵营正在努力控制FBI局长科米(James Comey)上周五宣布调查新发现的邮件所造成的影响，这些邮件可能与希拉里担任国务卿时使用私人服务器有关。
特朗普和其他共和党人紧紧咬住科米发布的情况来造势，对希拉里展开猛烈抨击。11月8日的大选之前，希拉里在多数民调中领先。
希拉里的竞选经理Robby Mook提出质疑：为何FBI局长不发布关于特朗普与俄罗斯之间有何关系的信息。
“如果要公布针对总统候选人的调查信息，那就请公布有关特朗普的所有已掌握信息吧。公布特朗普与俄罗斯人来往的信息。”Mook在CNN说。
有指控称特朗普或其密友可能违反海外反腐败法，或与受到美国或国际金融制裁的俄罗斯人存在联系或商业往来。FBI针对这种指控进行了调查。
**民调显示希拉里保持领先**
民调显示，希拉里的领先优势自上周初以来略有缩小。但现在断言邮件争议是否正在损及她的选情，仍为时过早。
周一公布的最新路透/益普索(Ipsos)民调显示，希拉里领先特朗普5个百分点，两人的支持率分别是44%和39%。
目前公众对电邮事件所知甚少，只是知道这次的邮件是在对Anthony Weiner的性丑闻调查中发现的。Weiner是希拉里心腹助手Huma Abedin的丈夫。
目前距离大选仅有几天，科米的信为共和党攻击希拉里提供了新弹药。美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)周二表示，希拉里的竞选之路可能陷入“丑闻”泥沼。(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 张涛/郑茵)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。