奥巴马称赞希拉里富有政治经验

路透爱荷华州1月25日（记者 Ginger Gibson） - 美国总统奥巴马接受政治新闻媒体Politico采访时，称赞希拉里富有政治经验。奥巴马的表态对正面临党内对手桑德斯凌厉攻势的希拉里是个好消息。

希拉里正试图将其竞选活动与现任总统奥巴马更密切地联系起来，以吸引奥巴马的支持者。

奥巴马接受采访时从未明确批评桑德斯，但对希拉里的经验表示赞赏，并多次暗示希拉里传递的竞选讯息是务实的。

“她富有经验，非常聪明，透彻了解所有政策。有时候这让她更审慎，使得她的竞选活动更朴实，更像是散文而不是诗歌。”奥巴马说道。

此次采访是上周五进行的，采访内容周一发布。2月1日爱荷华州将举行党团会议，美国总统候选人提名程序拉开序幕。

希拉里在2008年的民主党初选中败给奥巴马，而在此次的竞选中，过去几个月她一直在民主党总统参选人中占绝对领先地位，但民调显示近几周桑德斯的支持率飙升。

希拉里称，尽管桑德斯在社会平等等议题方面的目标值得称赞，但有些目标无法实现，且他缺乏处理广泛议题的经验。

“当你身在白宫，没法挑选你想解决哪些问题，你必须准备好处理面前的每个问题，包括那些你没法预测的。”希拉里周一在爱荷华州一次竞选活动中说。

奥巴马接受Politico采访时也表示：“所有人都知道，干这个工作（总统），你不能指望只专注于一件事。”

他说：“我认为，希拉里传达的讯息表明，她认识到从政根本上就是要将价值观转化为治理、做实事，给人民的日常生活带来实实在在的改变。”（完）